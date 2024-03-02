Англія

Лондонський клуб спробує вписатися в ліміти трансферних операцій в АПЛ.

Лондонський Челсі планує продати кількох своїх гравців наступного літа, щоб дотриматися рамок трансферного ліміту в англійській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, "синім" необхідно продати гравців на суму 117 мільйонів євро.

Для цього Челсі розглядає можливість продажу захисників — Трево Чалоби, Яна Матсена, Марка Кукурельї та Льюїса Голла, півзахисника Конора Галлагера та нападаючих Ромелу Лукаку та Армандо Брої.

Після 25 турів Челсі набрав 35 очок і посідає лише 11 місце у турнірній таблиці АПЛ.

Свій наступний матч "сині" проведуть проти Брентфорда. Гра відбудеться сьогодні, 2 березня, о 17:00 за київським часом.