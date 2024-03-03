Англія

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував майбутній матч з Ман Сіті.

Сьогодні, 3 березня, у рамках 27-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між Манчестер Сіті та Манчестер Юнайтед, яке пройде на Етіхад Стедіум. Перед грою наставник "червоних дияволів" Ерік тен Гаг заявив, що попри статус аутсайдера, його команда здатна протистояти "містянам".

"Ми маємо показати амбіції. Хочемо бути найкращими. Це те, за що виступає Юнайтед. Але водночас ми розуміємо, де зараз. Ми бачили, що моментами ми з Ман Сіті нарівні, тому ми віримо.

Потрібно використати ці моменти. Ми повинні доводити у кожній грі. Думаю, з тією командою, що ми маємо, ми здатні протистояти Манчестер Сіті. Нещодавня історія це свідчить.

Я відчуваю до них велику повагу, але не ту повагу, через яку думаєш, що виграти неможливо. Навпаки, ми покажемо, що можемо виграти цей матч", – сказав тен Гаг.

Стартовий свисток пролунає о 17:30.

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