Северная Америка

Відтворення "Барселони-2015" в Маямі продовжується.

В рамках третього туру регулярного сезону МЛС, Інтер Маямі не залишив шансів Орландо Сіті (5:0). Зірковий нападник клубу зі штата Флоріда Ліонель Мессі розповів про цілі його команди у новому сезоні МЛС. Цитує видатного аргентинця goal.com.

"Незважаючи на тиск, який на нас чинять, ми усвідомлюємо, що побудували команду, яка буде боротися за перемогу в МЛС. Ми знаємо, що це довгий шлях, і він тільки починається, але реальність така: у нас є команда, готова до боротьби, і ми братимемо в ній участь.

Важливо добре розпочати сезон, добре провести перші кілька матчів, тому, що потім розіграш чемпіонату припиниться і розпочнуться інші турніри.

Так і треба було розпочати. Потрібно набрати якомога більше очок перед такими турнірами, як Кубок Америки, Кубок ліг та всі інші, які чекають на нас попереду", — заявив Мессі.

На даний момент Інтер Маямі очолює турнірну таблицю Східної конференції МЛС, записавши до свого активу сім очок після трьох зіграних турів.