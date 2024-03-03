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Захисник Руху Віталій Роман прокоментував виїзну перемогу над Колосом.

Львівський Рух напередодні в гостьовому матчі дев’ятнадцятого туру української Прем’єр-ліги здолав ковалівський Колос.

Колос — Рух 0:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Захисник "жовто-чорних" Віталій Роман після завершення гри оцінив виступ власної команди.

"Гра була дуже складною – напруга відчувалась протягом всього матчу. Рахунок 1:0 завжди небезпечний, адже Колос міг забити гол і поєдинок пішов би за зовсім іншим сценарієм.

Сам матч був цікавим та бойовим. Зустрілись сусіди у турнірній таблиці й ніхто не хотів поступатись. Добре, що вдалося забити швидкий гол і далі могли грати по рахунку, зберігаючи необхідний для Руху результат.

Вдавалось добре оборонятись та вибігати у контратаки. У Колоса дуже добре побудована оборона – вони пропустили найменше голів в УПЛ, але ми змогли відзначитись та перемогти", - сказав Роман.

У наступному турі львівський Рух зіграє в гостях у дніпровського Дніпра-1.