Англія

Легенда МЮ Рой Кін розкритикував "червоних дияволів", дісталось і головному тренеру.

Напередодні Манчестер Юнайтед на Етіхаді поступився в дербі Манчестер Сіті в рамках двадцять сьомого туру англійської Прем’єр-ліги.

Після завершення гри з критикою на "червоних дияволів" обрушився експівзахисник команди Рой Кін, який наразі працює експертом на англійському ТБ.

"Вони програли 11 ігор чемпіонату. Це лячна статистика, якщо врахувати, де знаходиться Юнайтед. Вони занадто багато пропускають.

Якщо минулого тижня їм трохи не вистачило з Фулгемом, то в останні 20-25 хвилин проти Сіті грали чоловіки проти хлопчиків. У ворота МЮ могло залетіти чотири чи п'ять голів. Є багато питань до цієї команди та до тренера", — наводить слова Кіна Mirror.

У наступному турі Манчестер Юнайтед прийматиме Евертон.