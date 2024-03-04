Італія

Наразі вінгер не розглядає варіант із трансфером до іншого чемпіонату.

Рафаель Леау розповів щодо своїх виступів за Мілан - цитує ресурс Cor Sera.

"Моє майбутнє дуже ясне, і воно тут, у Мілані. У мене контракт на наступні чотири роки, Мілан допоміг мені у важкі моменти, і я цього не забуду. Я хочу знову вигравати тут, сфокусований лише на цьому".

Наразі Рафаель продовжив свою угоду з клубом.

Цього сезону 24-річний гравець провів 33 матчі в усіх можливих турнірах, забив 9 голів і віддав 8 асистів.