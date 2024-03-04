Іспанія

Головний тренер Барселони Ернесто Вальверде прокоментував нічию з Барселоною (0:0) у матчі Ла Ліги.

У 27-му турі Ла Ліги Атлетік розписав мирову з Барселоною (0:0). Наставник басків Ернесто Вальверде висловився після матчу.

"Дуже напружений матч із великою кількістю єдиноборств. Суперник добре почав, але поступово ми включились у гру. Було не так багато моментів, а багато боротьби. Ми зіграли на рівних, це дуже приємна нічия. Ми грали проти чемпіона Ла Ліги.

Цей тиждень був для нас дуже емоційним, і ми хотіли змагатися на належному рівні. У цьому сенсі ми задоволені. За допомогою замін я хотів додати свіжості. Деякі гравці у четвер провели напружені 90 хвилин у Кубку Іспанії. Я хотів змінити щось, що дозволило б нам становити велику небезпеку. Іньякі, Гурусета, Прадос багато відіграли кілька днів тому і вже трохи втомилися.

Для нас важливо додавати у ключових матчах, у тому числі із суперниками такого рівня, відчувати, що ми продовжуємо зростати. Багато чого ще доведеться вирішити", — сказав іспанець.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Атлетік — Барселона у 27 турі Ла Ліги-2023/24.