Іспанія

Ключові гравці Барселони Педрі та Френкі де Йонг отримали пошкодження та не допоможуть своїй команді протягом тривалого періоду.

У 27-му турі Ла Ліги Барселона втратила очки на Сан-Мамесі в грі з Атлетіком (0:0). Крім того, поєдинок був затьмарений травмами двох ключових гравців Барселони — Педрі та Френкі де Йонга.

Френкі де Йонг невдало приземлився і пошкодив гомілкостоп після боротьби за м'яч із півзахисником Унаї Гомесом на 23-й хвилині матчу 27-го туру Ла Ліги. Нідерландець не зміг покинути поле самостійно — його відвезли. На заміну вийшов Фермін Лопес.

На 43-й хвилині проблеми зі здоров'ям виникли у Педрі. Вдаривши по м'ячу, він відчув біль у правій нозі, ліг на газон і розплакався. 21-річний хавбек пішов сам — замість нього з'явився Ламін Ямаль.

Як пише Фабріціо Романо, Барселона залишилась без своїх виконавців більш як на місяць. У Френкі де Йонга розтягнення бічної зв'язки правої кісточки. Педрі травмував правий квадрицепс.

Нагадаємо, що 8 березня Барселона зіграє з Мальоркою в чемпіонаті Іспанії, а 12-го зустрінеться з Наполі в Лізі чемпіонів.