Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 4 березня 2024 року, 22:00.

Лондонський Арсенал у матчі 27 туру англійської Прем'єр-ліги в гостях розгромив Шеффілд Юнайтед (6:0).

У складі команди Мікеля Артети результативними ударами відзначилися Едегор, Мартінеллі, Гаверц, Райс, Вайт та Богл, який зрізав м'яч у свої ворота.

Після 27 турів Арсенал набрав 61 очко і посідає третє місце в АПЛ, відстаючи від Ліверпуля на два бали. Між ними Манчестер Сіті. У Шеффілда 13 очок і останній рядок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Шеффілд Юнайтед — Арсенал в 27 турі АПЛ-2023/24:

Шеффілд Юнайтед — Арсенал 0:6

Голи: Едегор, 5, Богл, 13 (авт.), Мартінеллі, 15, Гаверц, 25, Райс, 39, Вайт, 58.

Шеффілд Юнайтед: Грбич — Ахмедгоджич (Арбластер, 64), Трасті, Робінсон — Богл, Норвуд (Осборн, 16), Вінісіус, Гамер, Девіс (Брукс, 46) — Макейті (Болдок, 46), Макберні (Осула, 46).

Арсенал: Рая — Вайт (Седрік, 65), Саліба, Габріел, Ківьор — Едегор, Жоржиньо (Парті, 65), Райс (Троссар, 74) — Сака (Вієйра, 46), Гаверц, Мартінеллі (Жезус, 64).

Попередження: Богл.