Ерлінг Голанд розповів щодо можливого переходу у Реал Мадрид на конференції перед матчем у Лізі чемпіонів з Копенгагеном. 

"Я дуже щасливий у Манчестер Сіті з усіма людьми в клубній структурі. Я маю на увазі, якщо я щось скажу зараз, це буде гучний заголовок, ви ніколи не знаєте, що принесе вам майбутнє". 

У складі Манчестер Сіті Ерлінг виступає з літа 2022 року та виграв з ним багато трофеїв, в тому числі Лігу чемпіонів. 

Матч-відповідь з Копенгагеном відбудеться о 22:00 за київським часом. 