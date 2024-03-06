Англія

Коментар від форварда стосовно можливого трансферу у мадридський гранд.

Ерлінг Голанд розповів щодо можливого переходу у Реал Мадрид на конференції перед матчем у Лізі чемпіонів з Копенгагеном.

"Я дуже щасливий у Манчестер Сіті з усіма людьми в клубній структурі. Я маю на увазі, якщо я щось скажу зараз, це буде гучний заголовок, ви ніколи не знаєте, що принесе вам майбутнє".

У складі Манчестер Сіті Ерлінг виступає з літа 2022 року та виграв з ним багато трофеїв, в тому числі Лігу чемпіонів.

Матч-відповідь з Копенгагеном відбудеться о 22:00 за київським часом.