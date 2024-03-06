Ньюкасл має продовжити угоду з Жоелінтоном - повідомляє ресурс Tele Football

Співвласник Аманда Стейвлі особисто веде розмови з форвардом щодо підписання нового контракту. 

У складі клубу Жоелінтон виступає з 2019 року, за нього свого часу заплатили 44 мільйони євро. Також минулого літа він дебютував у складі збірної Бразилії. 

Цього сезону 27-річний гравець провів 23 матчі в усіх можливих турнірах, забив 3 голи та віддав 4 асисти. 