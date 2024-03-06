У клубі хочуть залишити форварда надовше.
Жоелінтон Гравець - Getty Images
06 березня 2024, 15:35
Ньюкасл має продовжити угоду з Жоелінтоном - повідомляє ресурс Tele Football.
Співвласник Аманда Стейвлі особисто веде розмови з форвардом щодо підписання нового контракту.
У складі клубу Жоелінтон виступає з 2019 року, за нього свого часу заплатили 44 мільйони євро. Також минулого літа він дебютував у складі збірної Бразилії.
Цього сезону 27-річний гравець провів 23 матчі в усіх можливих турнірах, забив 3 голи та віддав 4 асисти.