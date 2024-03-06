Іспанія

39-річний португальський фахівець може змінити Хаві у міжсезоння.

Барселона близька до домовленості про співпрацю з головним тренером Спортінга Рубеном Аморімом. Про це повідомляє The Independent.

За інформацією джерела, керівництво "блаугранас" найбільше просунулося у переговорах із 39-річним португальським фахівцем.

Крім "блаугранас" його кандидатуру розглядають Баварія та Ліверпуль.

Нагадаємо, що нинішній головний тренер Барселони Хаві залишить команду після закінчення цього сезону.

Аморім очолює Спортінг із 2020 року. Після 23 ігор Спортінг очолює чемпіонат Португалії, випереджаючи Бенфіку на одне очко та маючи гру у запасі.