Англія

Тренер не проти був би бачити в цій ролі екс-півзахисника англійського клубу.

Гаррі Реднапп вважає Стівена Джеррарда хорошим варіантом для Ліверпуля на майбутнє - цитує ресурс Anfield Edition.

"Люди можуть подумати, що я несповна розуму, але я б віддав перевагу Стівену Джеррарду в якості наступного тренера Ліверпуля. Я все ще вірю в нього, я ніколи не списую людей з рахунків".

Нинішній наставник англійської команди Юрген Клопп залишить її наступного літа.

В даний момент Стівен Джеррард працює в Аль-Іттіфаку, а раніше тренував Рейнджерс та Астон Віллу, з шотландським клубом взяв чемпіонат Шотландії, в бірмінгемському колективу йому не вдалося демонструвати якісні результати.