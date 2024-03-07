Англія

Солідне досягнення у виконанні гранду з чемпіонату Англії.

Манчестер Сіті став першою командою, що забив 3 голи у 9 домашніх матчах поспіль в єврокубкових змаганнях - повідомляє ресурс Opta Joe.

Розпочинаючи з 2022 року відбулися перемоги над Копенгагеном (5:0), Севільєю (3:1), Лейпцигом (7:0, 3:2), Баварією (3:0), Реалом (4:0), Црвеною Звездою (3:1) та Янг Бойз (3:0).

Минулого сезону англійська команда виграла чемпіонат та Кубок Англії, а також Лігу чемпіонів.

У матчі 1/8 фіналу з Лейпцигом Манчестер Сіті зіграв внічию, але завдяки перемозі у першому матчі вийшов до чвертьфіналу турніру.