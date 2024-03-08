Англія

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно прокоментував турнірне становище команди.

За 11 турів до завершення чемпіонату Англії Челсі розташовується на 11-му місці в турнірній таблиці, що майже унеможливлює потрапляння до єврокубків. Тому головний тренер команди Маурісіо Почеттіно розуміє розпач фанатів, але закликав їх підтримати гравців у матчі з Ньюкаслом.

"Нічого скаржитися. Ми повністю розуміємо ситуацію та розчарування.

Нам потрібно постаратися покращити свою гру та результати, а також намагатися змінити це почуття. Нам потрібні наші фани. Сподіваюся, вони підтримають нас у матчі з Ньюкаслом", - сказав аргентинець.

Контракт 52-річного Почеттіно діє до літа 2025 року.

Матч Челсі — Ньюкасл відбудеться 11 березня, початок о 22:00.