Англія

Австралієць ставить перед собою амбітні цілі.

Головний тренер лондонського Тоттенгема Анге Постекоглу розповів про амбіції своєї команди. Його слова наводить goal.com.

"Не бачу сенсу прагнути чогось іншого, окрім першого місця. Я тут, щоб створити команду, яка перемагає. Набагато важливіше, щоб до кінця року ми мали колектив, який продовжує прогресувати та здатен кинути виклик найкращим наступного сезону.

Друже, Ліга чемпіонів — це не золотий квиток Віллі Вонки, розумієш? Це лише дає тобі рік у цьому турнірі. Але якщо команда не розвивається, це безглуздо.

Але чи просунувся вперед наш футбол? Ми найкраща команда? Ми сильніші за інших? Чи збираємось ми вдосконалюватися влітку, щоб бути впевненими, що наступного сезону ми будемо ще кращими? Для мене це набагато важливіше", — заявив Постекоглу.

Наразі лондонський Тоттенгем набрав 50 пунктів після 26 зіграних турів АПЛ та посідає п'яте місце у турнірній таблиці.