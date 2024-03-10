Англія

В найкращих "стерлінговських" традиціях.

Головний тренер Брентфорда прокоментував поразку своєї команди у матчі 28-го туру АПЛ з лондонським Арсеналом (1:2). Цитує данця BBC.

"Я дуже пишаюся командою та гравцями. Ми приїхали до Арсенала, який забив 100 голів і стримали їх.

Це був майже майстер-клас в обороні. Гра була бездоганною. Це вражає ще більше, якщо взяти до уваги форму суперника та нашу ситуацію із травмами.

Чесно кажучи, я не думаю, що Гаверц мав бути на полі в той момент, коли він забив. Був явний нирок. Може, це було важко побачити судді, але лайнсмен мав помітити або ВАР.