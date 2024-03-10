В найкращих "стерлінговських" традиціях.
Франк, Getty images
10 березня 2024, 11:57
Головний тренер Брентфорда прокоментував поразку своєї команди у матчі 28-го туру АПЛ з лондонським Арсеналом (1:2). Цитує данця BBC.
"Я дуже пишаюся командою та гравцями. Ми приїхали до Арсенала, який забив 100 голів і стримали їх.
Це був майже майстер-клас в обороні. Гра була бездоганною. Це вражає ще більше, якщо взяти до уваги форму суперника та нашу ситуацію із травмами.
Чесно кажучи, я не думаю, що Гаверц мав бути на полі в той момент, коли він забив. Був явний нирок. Може, це було важко побачити судді, але лайнсмен мав помітити або ВАР.
Ми знаходимося в тому періоді, коли потрібно боротися щосили. Потрібно, щоб усе складалося на вашу користь, особливо те, що не можна контролювати, наприклад, суддівські рішення.
Я твердо впевнений, що свої голи та перемоги необхідно святкувати. Нас явно поважають і знають, що ми дуже сильні, і ця перемога багато важила для них.
Ми витягуємо з цього дуже хороший результат. Ми скористаємося всіма позитивними моментами та продовжимо боротися. Я сказав гравцям, що це була чудова гра, і я пишаюся ними. Якщо вас ударили по обличчю, вставайте та продовжуйте йти", — заявив коуч Брентфорда.
Наразі Брентфорд посідає 15 місце у турнірній таблиці АПЛ, набравши 26 пунктів після 28 зіграних турів.