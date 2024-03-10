Англія

Ексфорвард МЮ Вейн Руні відзначив сильні сторони Рашфорда.

Експерт ТНТ-спорт Вейн Руні висловився на тему статусу форварда Маркуса Рашфорда в Манчестер Юнайтед.

"У нього в клубі особливе становище. Для мене він єдиний гравець, здатний побити мій рекорд.

Я не вважаю Маркуса лідером нинішнього Манчестера. Він поводиться не найкращим чином, по суті може опинитися в ізоляції. І це буде дуже поганий фінал. Можливо, йому варто змінити клуб", — сказав англієць.

Руні є найкращим бомбардиром в історії МЮ. На рахунку Вейна 253 голи. Рашфорд має 130 голів.