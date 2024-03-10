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Захисник Кривбасу прокоментував перемогу над Оболонню.

У двадцятому турі української Прем’єр-ліги криворізький Кривбас обіграв київську Оболонь у домашньому поєдинку.

Кривбас — Оболонь 1:0 Відео голу та огляд матчу УПЛ

Захисник "червоно-білих" Рафаель Бандейра після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Дякую. Так, я дійсно швидко адаптувався у Кривбасі, адже партнери мене прийняли й із перших днів підтримували. Тому адаптація пройшла дуже легко.

Перший тайм нам не дуже вдавався. Суперник добре закрився біля власних воріт. Після перерви ми стали грати трохи по-іншому і забили важливий гол. Я знайшов передачею Кузика, який чудово пробив у кут.

Героєм від цього гольового пасу себе не відчуваю, адже найголовніше — це перемога команди. Я робив усе від себе належне, щоб допомогти своїй команді. Сьогодні мені пощастило зробити гольовий пас на Кузика. Тож найважливіше — три очки в такому матчі.

Оболонь? Хороша команда, вони діяли непогано та організовано. Проте сьогодні ми грали краще, тому й перемогли.

Дуже добре грати вдома, тим паче за — доброї підтримки власних фанатів. Сподіваюсь, що наступної гри вдома проти Колосу вболівальники знову прийдуть на стадіон і дадуть нам ще більших сил", — заявив португальський виконавець.

У наступному турі криворізький Кривбас прийматиме ковалівський Колос.