Німеччина

Лідер "ротен" все ж таки залишиться у Мюнхені?

Один з лідерів Баварії Йосуа Кімміх висловився щодо свого майбутнього у мюнхенському клубі. Цитує 29-річного німця Фабриціо Романо.

"Мій контракт, як і раніше, дійсний до літа 2025 року, і я хочу показати себе з найкращого боку, виступаючи за цей клуб, а потім вже подивимося, що станеться.

Звичайно, я щасливий тут, я задоволений клубом та містом. Відданість цій емблемі безмежна", — сказав Кімміх.

Цього сезону Йосуа Кімміх відіграв за Баварію 30 матчів, забив один гол та віддав сім результативних передач.