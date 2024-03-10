Голкіпер Манчестер Юнайтед Андре Онана висловив сподівання на найближчий час.
ОНАНА, GETTY IMAGES
10 березня 2024, 13:48
Востаннє МЮ вигравав чемпіонат Англії 11 років тому. Наразі головна ціль команди — потрапити до топ-4, а згодом команда спробує поборотись за найвищі здобутки, вважає воротар "червоних дияволів" Андре Онана.
"Тепер мені краще, і я дуже щасливий. Ви побачите від мене набагато більше, повірте мені.
Сподіваюся, що в найближчі роки ми будемо боротися за великі досягнення. І, сподіваюся, цього сезону ми потрапимо до четвірки кращих, тому що це дуже важливо", — сказав Онана.
Дивитися відео голів та огляд матчу Манчестер Юнайтед — Евертон ви можете на Football.ua.