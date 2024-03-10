Італія

"Россонері" здобули другу перемогу поспіль в чемпіонаті Італії.

У 28-му турі Серії А Мілан на домашньому стадіоні приймав Емполі, який починав матч без Віктора Коваленка в стартовому складі.

Українець вийшов на поле на 55-й хвилині, коли гості поступались 0:1. Пулішич ще в першому таймі забив з передачі Окафора.

Втім, вихід українця не допоміг Емполі здобути бодай одне очко. Поразка — 0:1.

Перемога допомогла Мілану вийти на друге місце, але якщо Ювентус сьогодні здолає Аталанту, то "россонері" знову опустяться на третю сходинку. Тим часом Аталанта опустилась на 16-те місце.

Мілан — Емполі 1:0

Гол: Пулішич, 41

Мілан: Меньян — Калабрія, Тіав, Томорі (Калулу, 62), Ернандес — Беннасер, Рейндерс (Муса, 62) — Пулішич (Чуквезе, 63), Лофтус-Чік, Ноа Окафор (Адлі, 90) — Йович (Жиру, 73)

Емполі: Капріле — Ісмайлі (Берешинські, 42), Валюкевич, Луперто — Гьясі, Фацціні (Коваленко, 55), Малех, Пеццелла (Какаче, 55) — Камб'ягі, Журковські (Канчельєрі, 76) — Бабакар Ньянг (Дестро, 76)

Попередження: Рейндерс — Фацціні, Пеццелла, Журковські, Канчельєр