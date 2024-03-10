Англія

Більше асистів тільки у Крістіана Еріксена та Даррена Андертона.

Сьогодні, 10 березня, у матчі 28 туру англійської Прем'єр-ліги Тоттенгем у гостях розгромив Астон Віллу (4:0).

У цьому матчі двома гольовими передачами відзначився вінгер "шпор" Сон Хин Мін, на рахунку якого ще й забитий м'яч.

За інформацією Squawka, на рахунку 31-річного південнокорейця 60 результативних передач у складі лондонського клубу у матчах чемпіонату Англії.

До нього таким досягненням могли похвалитися лише двоє футболістів – Крістіан Еріксен (62) та Даррен Андертон (67).

Нагадаємо, Сон виступає за "шпор" з літа 2015 року, коли він перебрався з Баєра.

Цього сезону Сон провів 25 матчів, у яких забив 14 голів та віддав вісім асистів.