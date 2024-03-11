Іспанія

Керівництво "синіх" провело переговори з 48-річним іспанським фахівцем.

Головний тренер Жирони Мічел відмовився очолити лондонський Челсі, де міг замінити Маурісіо Почеттіно, повідомляє AS.

За інформацією джерела, керівництво "синіх" вже провело переговори з 48-річним фахівцем, які відбулися в Іспанії, щодо його можливого призначення влітку.

Челсі висловив свою зацікавленість і виклав Мічелу своє бачення проекту майбутнього клубу. Однак іспанець відхилив пропозицію, оскільки не збирається залишати Жирону і хоче виступити з нею у Лізі чемпіонів.

Також наголошується, що Мічел мітить на місце Хосепа Гвардіоли в Манчестер Сіті, де контракт іспанця закінчується влітку 2025 року і невідомо, чи буде його продовжено.

Після 28 турів Жирона, в якій виступають українці Віктор Циганков та Артем Довбик, набрала 62 очки та посідає друге місце у Ла Лізі, відстаючи від Реала на сім балів.