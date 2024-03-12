Англія

Наставник "сорок" поділився своїми думками після гри з Челсі.

Головний тренер Ньюкасла Едді Гау прокоментував поразку своєї команди у матчі АПЛ проти Челсі (2:3), у якому переможний гол для "синіх" забив українець Михайло Мудрик.

"Я думаю, що доля матчу висіла на волосині. Була відкрита гра. Ми втратили нитку гри з пропущеними голами, які, на наш погляд, були справді поганими. Вони були забиті самі собою.

Де б ви не грали, ви повинні пишатися своєю чіткою грою. Я не думаю, що Челсі мав багато моментів. Але те, як були забиті голи, на наш погляд, дуже розчаровує, оскільки ми знаємо, що в деталях треба покращуватися.

У нашій грі було багато хорошого. Я думаю, що ми добре атакували, добре володіли грою та атакували небезпечні зони. Намір був таким. Ми повністю контролювали гру, але нам, безперечно, є на що подивитися.

Травми Дена Берна та Ентоні Гордона? Я думаю, що з Берном все гаразд, але не впевнений на 100%. У Гордона схоже на проблему з коліном, і зараз він виглядає не надто добре. Поки що незрозуміло", — наводить слова Гау ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Ньюкасл.