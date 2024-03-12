Англія

Наставник "синіх" поділився своїми думками після гри з Ньюкаслом.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно прокоментував перемогу своєї команди у матчі АПЛ проти Ньюкасла (3:2).

"Це футбол: іноді отримуєш задоволення, іноді страждаєш. Ми грали проти дуже хорошої команди з чудовими гравцями, було по-справжньому важко. Челсі переміг, найважливіше — три очки, рухаємося вперед.

Для гравців групи атаки важливо відчувати впевненість та знати, що забиваючи ми можемо вигравати матчі. Але я трохи засмучений через те, що ми пропустили два голи після помилок, яких не мало бути. Але саме так ми стаємо зрілішими — продовжуючи тиснути, рухатися вперед.

Я нічого не можу вдіяти із розчаруванням минулого сезону. Минулого сезону потрібно було пройти справжній жах, щоб виграти тут, на Стемфорд Брідж, тепер ми виграємо матчі, ми надійні.

Ми будуємо щось інше, це потрібно прийняти. Сьогодні фанати були гарні. Нам потрібно рухатися вперед і бути сильними", — наводить слова Почеттіно ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Ньюкасл.