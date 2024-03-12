Англія

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета висловився після очного протистояння Ліверпуля та Сіті.

Напередодні Ліверпуль та Манчестер Сіті зіграли внічию на Енфілді в рамках двадцять восьмого туру англійської Прем’єр-ліги.

Ліверпуль — Манчестер Сіті 1:1 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Втрата очок конкурентами неабияк порадувала головного тренера Арсеналу Мікеля Артету, адже його команда вийшла на чисте перше місце в АПЛ.

"Здорово бути першими, це точно. Це був приголомшливий футбольний матч між Ліверпулем та Манчестер Сіті – дві чудові команди з такою кількістю варіантів.

Чудово, що ми випереджаємо їх з огляду на рівень цих команд. Ми досі тут, ми досі перші. Тож амбіції зростають. Ми хочемо залишатись на цьому місці. Потрібно рухатись від матчу до матчу", - сказав Артета.