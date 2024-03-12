Україна

Cторони досягли згоди про підписання нової трудової угоди за схемою 1+1.

Ворскла на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту із захисником Андрієм Бацулою.

Нову угоду з 32-річним українцем підписано за схемою 1+1. Фінансові умови угоди не розголошуються.

"Я щасливий. Тут зростав як футболіст. Ворскла – мій перший професійний клуб, тож мої емоції зараз, як і колись, дуже приємні. Загалом я провів тут більше п’яти років. Скажу, що й моя родина дуже задоволена, бо вони теж звикли до Полтави. Ворскла - це характер, це особливий колективний дух. Сподіваюся, ми будемо додавати від матчу до матчу, радуючи наших уболівальників", — наводить слова Бацули прес-служба клубу.

У нинішньому сезоні Бацула провів 17 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав три гольові передачі.