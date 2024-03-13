Англія

"Вишні" Андоні Іраоли створили собі проблеми у першому таймі, щоб героїчним чином їх вирішити після перерви.

У рамках 17-го туру англійської Прем'єр-ліги Борнмут приймав на своєму полі непростий Лутон Таун, який веде боротьбу за збереження прописки у вищому дивізіоні та точно виходив на цей поєдинок із думкою про свого капітана Тома Лок'єра — його зупинка серця прямо на полі 16 грудня стала причиною повного перегравання матчу.

Перший тайм видався для підопічних Андоні Іраоли повністю провальним, хоча "вишні" очікувано володіли м'ячем та грали першим номером. Проте Лутон це не дуже цікавило — у першому таймі колектив Роба Едвардса наніс всього чотири удари у бік воріт господарів, три з яких стали результативними!

На перерву Борнмут пішов, програючи 0:3, але, здається, команда Іраоли ні секунди не сумнівалася у власних силах. Початок камбеу поклав гол Домініка Соланке, потім свій дебютний гол за Борнмут та в АПЛ забив український центральний захисник Ілля Забарний, а справу завершив дубль у виконанні Антуана Семеньйо.

У підсумку маємо героїчні 4:3 на користь "вишень", тоді як гравці Лутон Таун знову змогли приємно здивувати, але скромну команду Едвардса вистачило лише на 50 хвилин.

Борнмут — Лутон Таун 4:3

Голи: Соланке, 50 Забарний, 62 Семеньйо, 64, 84 - Чонг, 9 Огбене, 31 Барклі, 45+1

Борнмут: Нето — Сміт (Адамс, 71), Забарний, Мефам, Уаттара — Крісті (Гілл, 90+6), Кук — Семеньйо, Скотт (Таверньє, 46), Сіністерра (Унал, 46) — Соланке (Біллінг, 90)

Лутон Таун: Камінські — Берк, Менгі, Хашіока (Раддок Мпанзу, 68) — Каборе, Кларк, Барклі (Таунсенд, 88), Дауті — Огбене (Беррі, 88), Чонг (Вудроу, 74) — Морріс

Попередження: Сміт — Кларк, Огбене