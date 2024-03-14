Англія

Український захисник поділився своїми думками після гри з Лутоном.

Захисник Борнмута Ілля Забарний прокоментував неймовірну перемогу своєї команди у матчі АПЛ проти Лутона (4:3), у якому він відзначився дебютним голом.

"Це неймовірно. Коли ти програєш 0:3 в першому таймі дуже важко перемикнутися, тому що ти пропускаєш три голи й це, звичайно, виснажує. Але у нас чудова команда, ми швидко відреагували та проаналізували свої помилки, ми просто почали боротись у другому таймі і зробили це. Ми просто програли декілька дуелей, коли вони забили, тому ми трохи підкоригували нашу тактику і почали вигравати дуелі.

Моя сім'я сьогодні на стадіоні і, звичайно, це чудовий гол. Я не забиваю багато м'ячів, але я хочу робити це якнайчастіше. Для мене важливо, що моя сім'я тут. Це для них та для нашої країни, тому що я знаю, що мій народ спостерігає за мною і я дуже пишаюсь тим, що є частиною цієї країни. Я бажаю своєму народові всього найкращого.

Моя сім'я приїхала сюди минулого тижня в гості. Це дивовижно. Їм сподобались ігри АПЛ. Після матчу вони сказали, що їм треба більше таблеток, тому що це був великий стрес. Вони не так часто приходять на матчі, тому забити було чудово.

Звичайно, ми не будемо зупинятись, нам потрібно повернутись і побудувати те ж саме, тому що нам потрібно почати отримувати бали та бути якомога вище. Я знаю рівень цієї команди і я думаю, що ми можемо закінчити у верхній половині таблиці.

Незабаром буде дуже важлива гра збірної для всіх українців. Я зроблю все, що можу, тому що нам потрібно виграти і потрапити на Євро", — наводить слова Забарного ВВС.

Після 28 турів Борнмут набрав 35 очок і посідає 13 місце у турнірній таблиці АПЛ. Наступний матч "вишні" проведуть проти Вулвергемптона — гра відбудеться 16 березня.