Англія

Наразі форвард часто відзначається у матчах з цією командою.

Мохамед Салах забив гол у матчі з Манчестер Юнайтед і став першим гравцем, який забивав цьому опоненту у 5 матчах поспіль на виїзді - повідомляє Squawka.

Наразі в Мохамеда 13 голів у ворота манчестерської команди.

Матч Кубку Англії між Ліверпулем та Манчестер Юнайтед триває, текстова трансляція доступна на сайті Football.ua.

Цього сезону 31-річний гравець провів 31 матч в усіх можливих турнірах, забив 20 голів і віддав 13 асистів.