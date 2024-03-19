Англія

Голова суддівського корпусу АПЛ розібрав епізод боротьби між Жеремі Доку та Алексісом Мак Аллістером

У центральному матчі 28-го туру англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль на власному полі зіграв унічию з Манчестер Сіті (1:1), проте не обійшлося без суперечливих епізодів щодо роботи бригади арбітрів на чолі з Майклом Олівером, коли Стюарт Аттвелл на системі VAR не втрутився в епізод з потенційним пенальті у ворота "містян" наприкінці матчі через потенційний фол Жеремі Доку проти Алексіса Мак Аллістера.

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Голова органу PGMOL Говард Вебб, який відповідає за суддівство та призначає арбітрів у матчах АПЛ та EFL, розібрав цей епізод та заявив, що рефері на VAR зробив правильне рішення на користь непризначання одинадцятиметрового удару на користь Ліверпуля.

"На мою думку, якби головний арбітр призначив пенальті на полі, система VAR не стала б заперечувати це рішення після перегляду. Однак, оскільки пенальті не було призначено, VAR також не втручається.

Ми можемо чути, як Майкл Олівер говорить, що м'яч знаходиться між гравцями і летить занадто низько, щоб зіграти головою. Доку піднімає ногу, щоб зіграти в м'яч, а потім робить дотик. Також ми бачимо, що є певний контакт і з Мак Аллістером, який також не повністю грає в м'яч. Тому вважаю, що система VAR не втручалася б незалежно від рішення на полі, оскільки арбітр не хоче перегравати гру в ситуаціях, які не є абсолютно чіткими для нього. У цьому випадку VAR залишається осторонь, і саме цього ми очікуємо.

Це велика гра, тому арбітр робить усе можливе, щоб бути в потрібній позиції для огляду ситуації. У цьому випадку Олівер не був повністю впевнений у своєму рішенні, але в той же час система VAR не мала чітких і очевидних доказів для того, щоб скасувати це рішення. Ситуація є суб'єктивною, тому VAR не втручається. Отже, система VAR діяла правильно, не беручи участі у цьому моменті", — цитує слова Говард Вебба Sky Sports.

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