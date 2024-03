Якщо раптом якісь уболівальники Арсеналу раптом втомилися від регулярних дуже легких перемог своєї улюбленої команди, то матч із Брентфордом був спеціально для них. Колектив Томаса Франка з моменту повернення в АПЛ у більшості випадків змушував "канонірів" неабияк попітніти заради результату — цей раз не став винятком, навіть якщо враховувати той факт, що "бджоли" порівняно з минулим сезоном продемонстрували певний регрес.

Загалом Арсенал з перших хвилин комфортно себе почував і досить швидко, вже на 19-й хвилині, зміг знайти в щільній обороні суперника можливість для гола Деклана Райса. За грою в першому таймі проблем не було взагалі, але буквально перед самою перервою стався образливий "привоз" голкіпера через високий пресинг суперника. Образливий, оскільки Аарон Рамсдейл повернувся до стартового складу лише через те, що за регламентом не міг зіграти Давід Рая. Відсутність ігрової практики зіграла свою роль, хоча варто віддати належне вболівальникам на Емірейтс та команді — підтримали, не дали хлопцю морально зламатися і в якості подяки отримали від Рамсдейла кілька справді ефектних сейвів.

За нічийного рахунку Арсенал продовжував домінувати, але невдалі спроби довести тривалі комбінаційні атаки до "вірного" гола та успішна протидія суперника напрацюванням "канонірів" на стандартних положеннях змушувала підопічних Мікеля Артети шукати неодноразові можливості, щоб заробити пенальті, а також звернутися до навісних передач. Якщо падінням гравців Арсеналу арбітри вірити відмовлялися, то один навіс таки знайшов голову майже двометрового Кая Гаверца на 86-ій хвилині. Німецький універсал знову відіграв ключову роль проти Брентфорда, оскільки в першому колі він забив єдиний у тому матчі гол на 89-ій хвилині.

Перемога, вихід на перше місце в таблиці, повернення Олександра Зінченка після травми, два асисти Бена Вайта... Багато причин для радості було в ці вихідні у гравців Арсеналу, але в чемпіонській боротьби глобально нічого не змінилося — все найважче ще попереду.

Арсенал — Брентфорд 2:1

Голи: Райс, 19, Гаверц, 86 — Вісса, 45+4

Арсенал: Рамсдейл — Вайт, Саліба, Габріел, Ківьор (Зінченко, 79) — Едегор (Парті, 90+5), Райс, Жоржиньо (Жезус, 70) — Сака, Гаверц, Троссар (Нельсон, 79).

Брентфорд: Флеккен — Занка (Дамсгор, 90), Аєр, Коллінз — Роерслев, Оньєка (Ярмолюк, 78), Нергор (Єнсен, 34), Янельт (Годдос, 90), Льюїс-Поттер — Тоуні, Вісса (Мопе, 78).

Попередження: Габріел, Гаверц — Оньєка, Занка, Вісса, Аєр.

Зустріч прямих конкурентів за четверте місце, а боротьби та якоїсь інтриги ми не отримали. У цьому й проблема Астон Вілли, власники якої начебто мають великі амбіції, але назвати якийсь один очевидний вектор розвитку бірмінгемців неможливо. Зрозуміло, що вигравати трофеї і тому подібне... Питання полягає в тому, у який спосіб вони до цього хочуть дійти.

Команда Унаї Емері десь може грати з позиції сили, але під прямих конкурентів та сильніших суперників завжди підлаштовується – це не шлях команд, які прагнуть називатися "топ". І тут важливо розуміти: хай би "фішкою" Астон Вілли однозначно була б, наприклад, гра другим номером, контратакуючий стиль, пресинг. Але ні — Астон Вілла в одному матчі може бути однією, а може бути іншою — але не найкращою ні в чому.

Тоттенгем — зовсім інша історія з приходом Анже Постекоглу на посаду головного тренера. "Шпори" знають свою кінцеву мету будівництва проєкту насамперед щодо стилю свого футболу і впевненими кроками до неї йдуть. Очікувано Тоттенгем грав проти Астон Вілли першим номером зі ставкою на контроль м'яча — він намагається це робити проти будь-якого суперника, але, щоб стримати "шпор", бірмінгемцям вистачило буквально на один тайм. Потім уже почалося справжнє побиття, знищення та місцями знущання з Астон Вілли по грі.

Що вже тут говорити, якщо ментально не витримав навіть капітан "левів" Джон Макгінн — його дії, що призвели до червоної, яскраво резюмують ту перевагу "шпор", що була на полі. І важливо, що це втрачає над собою контроль абсолютний лідер команди та роздягальні. Цікаво, що Емері вже мав подібний досвід в Арсеналі в особі Граніта Джаки... Жодних однозначних висновків поки що не робимо, але на озброєння візьмемо... А Тоттенгем, браво!

Астон Вілла — Тоттенгем 0:4

Голи: Меддісон, 50, Джонсон, 53, Сон, 90+1, Вернер, 90+5

Астон Вілла: Мартінес — Конса (Карлос, 85), Торрес, Ленгле (Дзаніоло, 58) — Кеш, Дуглас Луїс, Макгінн, Дінь (Морено, 58) — Бейлі (Айрогбунам, 69), Тілеманс (Діабі, 58) — Воткінс.



Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен (Дрегушін, 49), Удоджі — Біссума, Сарр (Бентанкур, 70) — Кулушевські, Меддісон (Вернер, 87), Джонсон (Гейб’єрг, 88) — Сон.



Попередження: Сарр, Дрегушін.

На 65-й хвилині був вилучений Джон Макгінн (Астон Вілла) (грубе порушення).

Центральний матч туру, який британські ЗМІ рекламували як початок старту вирішального етапу в чемпіонських перегонах і як останню зустріч у тренерському протистоянні Юргена Клоппа та Хосепа Гвардіоли в рамках англійської Прем'єр-ліги. Фактично як остаточну крапку цілої історії, яка так і не визначила, хто з них краще. Звісно, у Пепа помітно більше трофеїв та чемпіонств, але й фінансових ресурсів та можливостей у нього було більше. А ось саме в очних зустрічах з Клоппом на Енфілді у іспанця так і залишилася тільки одна перемога — та й то в ковідний сезон, при порожніх трибунах, без тієї магії фанатів Ліверпуля.

У першому таймі Манчестер Сіті контролював гру, не знаходив сильного опору та високого пресингу від суперника під час побудови своїх атак, створював досить перспективні моменти з гри, які довести до результативного удару не вдалося. Цікаво, що у Гвардіоли був план Б — знаючи, як діє оборона Ліверпуля при кутових, тренерський штаб Манчестер Сіті підготував сюрприз у вигляді домашнього напрацювання, яке завершилося голом Джона Стоунза.

Але Гвардіола явно хотів би отримати більше у першому таймі, особливо з урахуванням того, що відбувалося на полі після перерви (наприклад, довелося змінювати через травму воротаря, а з тактичних міркувань — свого дуже незадоволеного лідера Кевіна Де Брюйне). По-перше, Ерлінг Голанд був абсолютно ніяким того вечора — як підсумок, легкий робочий день для Вірджила ван Дейка. По-друге, Ліверпуль повністю перехопив ініціативу у другому таймі та знаходив можливості виводити на забігання атакуючих гравців. Так Дарвін Нуньєс і заробив пенальті на 50-ій хвилині — дурна помилка голкіпера, адже уругваєць навмисно йшов підставлятися і ризиків пропустити гол у тому моменті майже не було.

Головна причина, чому Ліверпуль не зміг конвертувати свою перевагу над Манчестер Сіті у другому таймі, – це Луїс Діас. Моменти, які колумбієць просто взяв і викинув у сміттєвий бак, не часто вдається отримати в матчах сильних і рівних за класом суперників. Однак, на щастя для Луїса Діаса, про нього багато хто забув за підсумками фінального свистка, адже предметом багатьох обговорень став непризначений пенальті за фол Доку проти Мак Аллістера в компенсований час, за рахунок якого Ліверпуль міг виграти матч.

Щодо самого моменту з Доку проти Мак Аллістера: думаємо, не треба багато пояснювати, чому це тягнуло на пенальті, – це й так усім зрозуміло й очевидно. Більш цікаво спробувати зрозуміти, чому цього не сталося, адже за правилами таке має каратися. Проблема в тому, що арбітри мають не лише правила, а й так звані "рекомендації", як краще чинити в тих чи інших ситуаціях, і де приймати рішення на власний розсуд із урахуванням обставин різного характеру. Це є, це ні для кого не має бути секретом, це є проблемою для послідовних рішень. Ті самі "неписані правила", які задокументувати непросто або неможливо. У даному випадку, можна сказати, що арбітр на VAR просто не захотів брати відповідальність і змінювати рішення Майкла Олівера, побачивши низку сумнівів, які можна "підтягнути" під правила.

Ось і маємо якісь такі пояснення: 1) Мак Аллістер був ініціатором зіткнення, а не Доку (простіше кажучи, аргентинець навмисне йшов туди не боротися за м'яч, а заробляти пенальті); 2) Доку відразу прибирав ногу — отже, ризику завдати травми не було; 3) контакт не був сильним – отже, немає приводів говорити про надмірне застосування сили. Але уявімо, що Майкл Олівер зафіксував би особисто там фол. Чи став би у тому випадку VAR втручатися та відміняти рішення вказати на "позначку"? 99%, що також ні, бо для призначення пенальті були ще більші підстави.

Доку дуже не пощастило, коли він влучив у штангу на 89-ій хвилині, але доля відразу ж повернула йому борг в моменті з Мак Аллістером, який все ж не до кінця "домалював" (у тому що він хотів навмисно заробити пенальті нічого поганого немає — вінгер Ман Сіті сам винен, що загнав себе у таку ситуацію). Втім, здається, з цими спробами підтягнути рішення суддів у футболі під різні обставини, скоро командам доведеться приходити на матчі зі своїми адвокатами.

Хотіли уникнути розмов про вирішальний пенальті наприкінці такого важливого матчу, бо ніхто з вболівальників не хотів би саме такого завершення останньої зустрічі Клоппа та Гвардіоли, але замість цього отримали зворотній ефект, якого б, скоріш за все, не було у випадку призначення. Послідовність — ось що всі постійно вимагають, але цього ніколи не буде ні в футболі, ні в житті.

Ліверпуль — Манчестер Сіті 1:1

Голи: Мак Аллістер, 50 (пен.) — Стоунз, 23



Ліверпуль: Келлегер — Бредлі (Робертсон, 61), Кванса, ван Дейк, Гомес — Собослаї (Салах, 61), Ендо, Мак Аллістер — Елліотт, Нуньєс (Гакпо, 76), Луїс Діас.



Манчестер Сіті: Едерсон (Ортега, 55) — Вокер, Стоунз, Аканджі, Аке — Родрі — Сілва, де Брюйне (Доку, 69), Альварес (Ковачич, 69), Фоден — Голанд.



Попередження: Родрі, Едерсон, Сілва

Klopp and Guardiola, for one last time. 🤝 pic.twitter.com/2MzrVcRfDj