Англія

З "лисиць" можуть зняти очки наступного сезону.

Лестер на своєму офіційному сайті прокоментував звинувачення з боку англійської Прем'єр-ліги щодо порушення фінансових правил.

Вчора, 21 березня, АПЛ висунула клубу звинувачення у порушенні фінансових правил у сезоні-2022/23, за підсумками якого Лестер вилетів до Чемпіоншипу.

Через ці порушення, з "лисиць" можуть зняти очки наступного сезону, незалежно від того, де клуб виступатиме — в АПЛ чи Чемпіоншипі.

"Лестер здивований діями, вжитими Прем'єр-лігою сьогодні. Клуб вкрай розчарований тим, що АПЛ вирішила звинуватити зараз, незважаючи на зусилля клубу з конструктивної взаємодії з питань, які є предметом цього звинувачення, навіть незважаючи на те, що Лестер нині не виступає в Прем'єр-лізі.

Лестер, як і раніше, готовий до конструктивної взаємодії з Прем'єр-лігою та EFL, щоб домогтися належного дозволу будь-яких потенційних звинувачень потрібними органами та у потрібний час. Клуб продовжує уважно прислухатися до порад щодо своєї позиції і за необхідності продовжуватиме захищати себе від будь-яких незаконних дій з боку футбольної влади, якщо вони спробують здійснити юрисдикцію там, де вони не можуть цього зробити, як це сталося раніше цього року.

Клуб неодноразово демонстрував свою прихильність до фінансових правил за допомогою своєї операційної моделі протягом значного періоду часу, домагаючись відповідності вимогам і переслідуючи спортивні амбіції, які повністю заслуговують на довіру, враховуючи постійний успіх, якого клуб добивався як усередині країни, так і в європейських змаганнях. Ми продовжимо боротися за право всіх клубів переслідувати свої амбіції, особливо у тих випадках, коли вони були обґрунтовано та справедливо встановлені завдяки спортивним досягненням", – йдеться у заяві клубу.

Після 37 ігор Лестер набрав 82 очки і посідає друге місце у турнірній таблиці Чемпіоншипу. Лідируючий Лідс має ті ж 82 бали, але на одну гру зіграв більше. Позаду "лис" йде Іпсвіч – 81 очко.