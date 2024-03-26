Англія

Футболіст покинув розташування збірної Швейцарії через травму.

Захисник Манчестер Сіті Мануель Аканджі може пропустити найближчі поєдинки своєї команди. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

28-річний швейцарець отримав травму в національній команді і вже покинув розташування збірної, повернувшись до клубу, про що розповів головний тренер Мурат Якін.

Цього сезону Аканджі провів 34 матчі, в яких забив чотири м'ячі.

Нагадаємо, вже 31 березня у Манчестер Сіті зіграє найважливіший матч з Арсеналом у 30 турі АПЛ.

Раніше повідомлялося, що травмувався ще один захисник "міcтян" Джон Стоунз.