Англія

Батьки 17-річного Зака Бауманна є вихідцями з міста Коломия, що на знаходиться на Івано-Франківщини.

Юний центральний півзахисник академії Манчестер Юнайтед Зак Бауманн знаходиться в полі зору українських вболівальників та селекціонерів УАФ, оскільки він хоч і є уродженцем англійського Болтона, але має українське коріння — його батькі є вихідцями з Коломиї.

Як повідомляє офіційний сайт "червоних дияволів", перед відновленням англійської Прем'єр-ліги після міжнародної паузи 17-річний Бауманн тренувався разом із першою командою МЮ.

Нагадаємо, на початку березня цього року Зак Бауманн дебютував за Манчестер Юнайтед U-21 та забив гол у ворота Дербі (всього за U-21 він вже зіграв 3 матчі).

Також на рахунку англійця українського походження 18 зіграних поєдинків за команду "червоних дияволів" U-18, в яких він відзначився одним голом та одним асистом.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед проведе свій наступний матч на виїзді проти Брентфорда 30 березня. Початок — о 22:00.