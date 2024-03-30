Англія

Тренер висловив думку стосовно виступів півзахисника у Ліверпулі.

Юрген Клопп розповів щодо виступів Алексіса Мак Аллістера.

"Мак Аллістер — топ, топ, топ гравець. У нас було таке відчуття, коли ми підписали його, і він виправдав усі очікування та навіть більше", — цитує тренера інсайдер Фабріціо Романо.

"Надзвичайно впливовий, супер розумний. Чудовий хлопець. Також він любить грати за Ліверпуль, що дуже важливо. Він змінює ситуацію".

Цього сезону 25-річний гравець провів 34 матчі в усіх можливих турнірах, забив 5 голів і віддав 6 асистів.