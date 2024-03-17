Англія

Наставник "червоних" поділився своїми думками після гри з "червоними дияволами".

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп прокоментував поразку своєї команди у чвертьфінальному матчі Кубку Англії проти Манчестер Юнайтед (3:4).

"Дуже напружений матч. Юнайтед почав дуже добре, на відміну нас. Ми скористалися часом та добре адаптувалися.

Наша гра була визначною, але ми повинні були вирішити результат матчу і не зробили цього. Очевидно, що за переваги в один м'яч суперник не спить. Зрештою, ми програли.

Хлопці виклалися повністю. Ми були не такі гарні у прийнятті рішень. Потрібно прийняти результат. Суперник заслуговує на вихід у наступний раунд. У другому таймі був період, коли ми мали довести справу до кінця, але ми цього не зробили, і ми знаємо, що вони могли відігратися.

Мої гравці знову проявили неймовірний характер. Знову доклали надзусилля. За кількістю матчів у сезоні нас не можна порівнювати з МЮ, але ми впораємося.

Тепер хлопці вирушать на матчі збірних, і ми сподіваємось, що вони повернуться здоровими. У Луїса Діаса дискомфорт у паху, у Дарвіна – задньої поверхні стегна. Коді підвернув кісточку. Через 4-5 днів вони знову мають грати — це божевілля. Сподіваюся, ми завершимо сезон гідно.

Я дуже співчуваю нашим вболівальникам. За кілька тижнів ми приїдемо сюди знову і спробуємо ще раз. Я все ще пишаюся тим, що побачив сьогодні. Хлопцям потрібно відновитися, і після паузи на збірні ми зробимо все можливе", — наводить слова Клоппа ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед — Ліверпуль.