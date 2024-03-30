Англія

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно засмучений втратою очок у матчі з Бернлі (2:2)

"Я сильно розчарований. Ми не продемонстрували стабільності та навичок, необхідних для того, щоб контролювати цю гру. Ми дозволяли супернику робити за стандартних положень деякі речі, які давали йому можливість повірити в себе.

Цей результат показує, що нам у багатьох аспектах потрібно додати, якщо ми хочемо бути конкурентоспроможними.

Супернику легко вдавалося дістатися до нашої третини поля. Ми діяли недостатньо агресивно. Нам потрібно додавати.

Наша команда трохи нервує, коли веде 1:0. Тут справа не тільки в тому, щоб працювати, а й у тому, щоб розвиватися в деяких аспектах і краще справлятися з такими ситуаціями", — наводить слова Почеттіно BBC.

У поточному сезоні Челсі розташувався на одинадцятому місці в АПЛ: на рахунку клубу 40 очок після 28 ігор.