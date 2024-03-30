Англія

Лондонський клуб має відносно непогану серію.

Челсі продовжив серію без поразок до 5 матчів. Команда Маурісіо Почеттіно зіграла внічию з Бернлі (2:2) у 30-му турі АПЛ.

Востаннє "сині" поступалися 25 лютого — Ліверпулю (0:1) у Кубку ліги. Відтоді у них три перемоги і дві нічиїх у чемпіонаті та Кубку Англії.

Серії з 5 матчів без поразок у лондонців не було з жовтня 2022 року. Нагадаємо, що 4 квітня Челсі прийме Манчестер Юнайтед.

На Football.ua доступний огляд матчу Челсі — Бернлі.