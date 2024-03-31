Англія

"Сині" в більшості не змогли здолати аутсайдера АПЛ.

Головний тренер лондонського Челсі Маурісіо Почеттіно прокоментував нічийний результат у матчі з аутсайдером АПЛ Бернлі (2:2) в рамках 30-го туру чемпіонату Англії. Цитує аргентинського фахівця Sky Sports.

"Ось тому я так засмучений і розчарований. Проблемв більше в серці та голові, ніж у ногах. Тут мова про те, щоб мати командну силу. Ми надто повільно розвиваємось у цьому плані. У цій грі це був ключовий аспект.

Команда грала добре, енергійно. Володіючи м'ячем, ми йшли вперед. Але коли м'яча у нас не було, ми вже не діяли з тією самою енергією. Вибачте, але я не задоволений грою без м'яча.

Важко прийняти те, що ми не перемогли. Ми повинні були виграти, щоб бути в хорошій позиції для руху вперед.