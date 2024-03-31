Англія

Ще один гравець "сорок" отримав серйозну травму.

Центральний захисник Ньюкасл Юнайтед Джамал Ласеллс травмувався у матчі проти Вест Гем Юнайтед у 30 турі АПЛ, передає офіційний сайт "сорок".

Ньюкасл — Вест Гем 4:3 Відео голів та огляд матчу 30.03.2024

Повідомляється, що 30-річний капітан клубу отримав розрив передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна. На англійця чекає операція. Він пропустить від шести до дев'яти місяців.

У поточному сезоні Ласеллс взяв участь у 26 матчах Ньюкасла у всіх турнірах, відзначившись голом.

Нещодавно "сороки" надовго втратили захисника Свена Ботмана, а півзахисник Льюїс Майлі не допоможе їм у найближчі п'ять-шість тижнів.