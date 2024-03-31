Завершився матч 30-го тура англійської Прем’єр-Ліги Ліверпуль — Брайтон.

Мерсисайдці здобули вольову перемогу — 2:1 завдяки голам Діаса і Салаха. За гостей відзначився Велбек.

Огляд матчу

Ліверпуль — Брайтон 2:1
Голи: Діас, 27, Салах, 65 -  Велбек, 2

Ліверпуль: Келлегер — Бредлі, Кванса, ван Дейк, Гомес — Мак Аллістер, Ендо, Собослаї (Гравенберх, 90) — Салах, Нуньєс (Елліотт, 84), Луїс Діас (Гакпо, 89)

Брайтон: Вербрюгген — Велтман, Данк, ван Геке — Лемпті (Буонанотте, 70), Балеба, Гросс, Еступіньян (Барко, 90) — Адінгра (Фергюсон, 84), Модер (Лаллана, 84) — Велбек

Попередження: Аллістер, Дейк, Гомес, Ендо, Гакпо — Гросс, Велбек, Гек