Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 31 березня 2024 року.
ЛІВЕРПУЛЬ - БРАЙТОН, GETTYIMAGES
31 березня 2024, 19:32
Завершився матч 30-го тура англійської Прем’єр-Ліги Ліверпуль — Брайтон.
Мерсисайдці здобули вольову перемогу — 2:1 завдяки голам Діаса і Салаха. За гостей відзначився Велбек.
Огляд матчу:
Ліверпуль — Брайтон 2:1
Голи: Діас, 27, Салах, 65 - Велбек, 2
Ліверпуль: Келлегер — Бредлі, Кванса, ван Дейк, Гомес — Мак Аллістер, Ендо, Собослаї (Гравенберх, 90) — Салах, Нуньєс (Елліотт, 84), Луїс Діас (Гакпо, 89)
Брайтон: Вербрюгген — Велтман, Данк, ван Геке — Лемпті (Буонанотте, 70), Балеба, Гросс, Еступіньян (Барко, 90) — Адінгра (Фергюсон, 84), Модер (Лаллана, 84) — Велбек
Попередження: Аллістер, Дейк, Гомес, Ендо, Гакпо — Гросс, Велбек, Гек