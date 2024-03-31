Команди не змогли продемонструвати хорошу результативність.
Манчестер Сіті - Арсенал - Getty Images
31 березня 2024, 19:56
Манчестер Сіті та Арсенал не забили один одному у першому таймі в двох матчах поспіль вперше в АПЛ — повідомляє ресурс Opta Joe.
До цього команди забивали щонайменше один гол у попередніх зустрічах. В матчі цього сезону на Емірейтс Арсенал виграв 1:0 завдяки забитому м'ячу Габріеля Мартінеллі.
Наразі обидві команди змагаються за чемпіонський титул.
Станом на зараз рахунок у зустрічі залишається нічийним, текстова трансляція матчу доступна на сайті Football.ua.