Англія

У клубі можуть підсилити групу атаки.

Вест Гем може купити Айвена Тоуні наступного літа — повідомляє ресурс Football Insider.

Команда наближається до трансферу форварда Брентфорда, втім наразі конкретики немає.

Також Тоуні відбув 8-місячну дискваліфікацію за порушення правил ставок. У першому ж матчі після цього Тоуні відзначився голом зі штрафного у переможному домашньому матчі проти Ноттінгем Форест (3:2) у 21 турі АПЛ. У складі лондонського колективу Тоуні виступає з 2020 року, є одним з найкращих бомбардирів АПЛ минулого сезону.

Цього сезону 27-річний гравець провів 11 матчів в усіх можливих турнірах, забив 4 голи та віддав 1 асист.