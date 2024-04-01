Англія

У клубі не всім подобаються результати наставника.

Декілька гравців Челсі незадоволені роботою Маурісіо Почеттіно — повідомляє HITC.

Дані футболісти хочуть, щоб тренера було звільнено після завершення сезону.

Наразі контракт Маурісіо розрахований до 30 червня 2025 року. Раніше Почеттіно також працював серед іншого у Тоттенгемі.

На даний момент Челсі знаходиться лише на 11 місці у таблиці і відстає на велику кількість балів від єврокубкової шістки.