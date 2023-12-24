Аргентинець впевнений, що півзахисник зможе стати ключовим гравцем Челсі.
Крістофер Нкунку забиває дебютний гол за Челсі, Getty Images
24 грудня 2023, 22:42
Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно висловився щодо дебютного голу за клуб атакуючого півзахисника Крістофера Нкунку, передає офіційний сайт "синіх".
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Аргентинський спеціаліст заявив, що був радий бачити, як 26-річний француз забиває свій дебютний гол за Челсі, а також пояснив, чому гравець з'явився на полі лише у другому таймі.
"Це показує, наскільки важливим він може бути для нас. Ми не можемо занадто тиснути на нього, оскільки він довго був відсутній і через це ж він вийшов на поле після 60 хвилин — щоб йому простіше було увійти у гру. Він якісний гравець, який може забивати голи, і ми задоволені тим, що він зробив це сьогодні, хоча, звичайно, розчаровані, що не виграли. Крістоферу потрібен час, але ми дуже впевнені, що він зможе проявити себе якнайкраще і стати для нас ключовим гравцем", — сказав Почеттіно.
Нагадаємо, у 2023 році серед топ-5 ліг лише три команди програвали більше у своїх чемпіонатах, ніж Челсі.