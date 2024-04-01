Англія

"Каноніри" припаркували потужний "автобус".

В рамках 30-го туру АПЛ Манчестер Сіті зіграв в безгольову нічию з лондонським Арсеналом (0:0).

Таким чином, "містяни" вперше за останні 58 матчів в усіх турнірах не зуміли вразити ворота суперника на домашньому стадіоні.

Востаннє команда Гвардіоли не змогла забити у ворота суперника 9-го березня 2022 року в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з лісабонським Спортінгом (0:0).

Наразі Манчестер Сіті посідає третє місце в турнірній таблиці АПЛ, записавши до свого активу 64 пункти та відстаючи від лідируючого Ліверпуля на три очки.

Раніше коуч "містян" Пеп Гвардіола прокоментував гру з Арсеналом.