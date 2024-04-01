"Каноніри" припаркували потужний "автобус".
Голанд в шоці, getty images
01 квітня 2024, 16:47
В рамках 30-го туру АПЛ Манчестер Сіті зіграв в безгольову нічию з лондонським Арсеналом (0:0).
Таким чином, "містяни" вперше за останні 58 матчів в усіх турнірах не зуміли вразити ворота суперника на домашньому стадіоні.
Востаннє команда Гвардіоли не змогла забити у ворота суперника 9-го березня 2022 року в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з лісабонським Спортінгом (0:0).
Наразі Манчестер Сіті посідає третє місце в турнірній таблиці АПЛ, записавши до свого активу 64 пункти та відстаючи від лідируючого Ліверпуля на три очки.
Раніше коуч "містян" Пеп Гвардіола прокоментував гру з Арсеналом.