Наставник Тоттенгема високо оцінив роботу свого опонента в сьогоднішньому матчі.
ПОСТЕКОГЛУ, GETTY IMAGES
02 квітня 2024, 10:46
Сьогодні, 2 квітня, Вест Гем прийматиме Тоттенгем в матчі 31-го туру АПЛ. Перед матчем головний тренер шпор Анге Постекоглу видав порцію компліментів на адресу керманича молотобійців Девіда Моєса.
- Моєс — видатний менеджер. Я оцінюю його дуже високо. Довголіття в грі щось значить, особливо на такому рівні.
Я вважаю, що він зробив блискучу роботу у Вест Гемі. Команда, якою вона є сьогодні, гравці, які в ній є, — це футболісти високого класу, і я думаю, що вони стануть ще кращими, — заявив Постекоглу.
Початок матчу о 22:15. Слідкувати за поєдинком можна в онлайн-трансляції на Football.ua.