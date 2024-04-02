Англія

Наставник Тоттенгема високо оцінив роботу свого опонента в сьогоднішньому матчі.

Сьогодні, 2 квітня, Вест Гем прийматиме Тоттенгем в матчі 31-го туру АПЛ. Перед матчем головний тренер шпор Анге Постекоглу видав порцію компліментів на адресу керманича молотобійців Девіда Моєса.

- Моєс — видатний менеджер. Я оцінюю його дуже високо. Довголіття в грі щось значить, особливо на такому рівні.

Я вважаю, що він зробив блискучу роботу у Вест Гемі. Команда, якою вона є сьогодні, гравці, які в ній є, — це футболісти високого класу, і я думаю, що вони стануть ще кращими, — заявив Постекоглу.

Початок матчу о 22:15. Слідкувати за поєдинком можна в онлайн-трансляції на Football.ua.