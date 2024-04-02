Італія

Захисник Інтера Федеріко Дімарко висловився про перемогу над Емполі в матчі Серії А.

У матчі 30 туру італійської Серії А міланський Інтер здобув перемогу над Емполі (2:0). Один з голів забив захисник команди Федеріко Дімарко. Після гри він поділився емоціями від перемоги.

- Головне завдання на цей матч було — забити. Мені було непросто вдарити по м’ячу, як це зробив я, але я радий, що реалізував хорошу передачу, і м’яч потрапив до воріт.

Ми багато працюємо під час фаз атаки, і це задоволення, коли під час матчів ми реалізуємо те, що готуємо на тренуваннях. Іншим командам ніколи не легко приїжджати сюди, щоб грати з нами, і раннє забивання голів допомагає.

Я хотів би зробити комплімент Емполі, тому що вони створили нам проблеми. Сьогодні було важливо перемогти», – сказав Дімарко.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Інтер — Емполі.